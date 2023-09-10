Борис Елкин посетил центр общественного наблюдения за выборами в Пскове

16:01, 10 сентября 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин посетил центр общественного наблюдения и общественного штаба наблюдения за проведением выборов в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале экспертного клуба «Псковский регион».

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

Напомним, что центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области начал свою работу с 8 сентября. Он предназначен для максимальной открытости всех избирательных процессов.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.

Ранее сообщалось, что общественные наблюдатели рассказали, как проходит их работа на избирательных участках в Пскове.

Отметим, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.