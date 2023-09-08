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Политика

Центр общественного наблюдения за выборами начал работать в Пскове

Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области начал свою работу с гимна Российской Федерации сегодня, 8 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале экспертного клуба «Псковский регион».

 

Напомним, что руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал, что Центр общественного наблюдения (ЦОН) предназначен для максимальной открытости всех избирательных процессов.

Отметим, что Центр общественного наблюдения будет работать на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу: улица Некрасова, 19. В ЦОН также будет работать горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Также там будет организована работа центра видеонаблюдения и горячие линии. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

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