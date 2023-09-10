Корзину диаметром восемь миллиметров сплёл омский микроминиатюрист

17:38, 10 сентября 2023, ПАИ

Омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко сплёл из бересты корзину диаметров всего восемь миллиметров. Он подаст заявку в Книгу рекордов России на признание её самой маленькой корзиной в мире из природного материала, сообщает ТАСС.

«Получилась корзиночка диаметром около восьми миллиметров. Это будет самая маленькая плетеная корзина из природного материала, я планирую подать заявку в Книгу рекордов России, где регистрируют мировые рекорды», – рассказал Анатолий Коненко.

Идея сплести корзинку из натуральных материалов возникла у художника давно.

«Я перепробовал много различных стеблей растений, но, имея тонкий диаметр, они не проявляли нужную гибкость. Работа велась несколько лет. На этот раз я решил попробовать свой любимый материал бересту, ведь из неё тоже плетут корзины», – уточнил микроминиатюрист.

По его словам, по высоте корзина получилась почти такая же, как по диаметру.

«Но высота не имеет значения, размер корзинок измеряется по их диаметру», – отметил Анатолий Коненко.