Захоронение двух бойцов обнаружили в Красногородском районе

19:14, 10 сентября 2023, ПАИ

Захоронение двух бойцов времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Красногородском районе. Об этом сообщается в газете «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Бойцов обнаружили в болотистой местности Долгое у Рыжего озера. Один из них оказался офицером. Рядом с телами также нашли медальон с запиской внутри, который оставляет надежду, что личность военного будет возможно установить.

Напомним, что местность Долгое в деревне Покровское, где покоятся останки семи человек, начали обследовать вчера, 9 сентября. В результате поисков нашли часть личных вещей бойцов и обувь.