Захоронение двух бойцов обнаружили в Красногородском районе
Захоронение двух бойцов времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Красногородском районе. Об этом сообщается в газете «Заря».
Бойцов обнаружили в болотистой местности Долгое у Рыжего озера. Один из них оказался офицером. Рядом с телами также нашли медальон с запиской внутри, который оставляет надежду, что личность военного будет возможно установить.
Напомним, что местность Долгое в деревне Покровское, где покоятся останки семи человек, начали обследовать вчера, 9 сентября. В результате поисков нашли часть личных вещей бойцов и обувь.
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