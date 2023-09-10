Псковские кандидаты и эксперты подключились к федеральной «Ночи выборов – 2023. От Москвы до самых до окраин»

20:14, 10 сентября 2023, ПАИ

Псковские кандидаты на выборы и эксперты подключились к федеральной «Ночи выборов – 2023. От Москвы до самых до окраин» сегодня, 10 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди тех, кто из медиацентра ПАИ в Пскове подключился к федеральной трансляции, кандидат в губернаторы (от «Партии Роста») Игорь Романов, кандидат в губернаторы (от ЛДПР) Антон Минаков, а также руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области, эксперт-политолог Илья Стрелков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Добавим, что главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский». Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире сегодня, 10 сентября в 21:30. Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».