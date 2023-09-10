Наталья Мельникова: Выборы 2023 года были самыми спокойными и стабильными

21:43, 10 сентября 2023, ПАИ

Выборы 2023 года были самыми спокойными и стабильными по результатам. Об этом заявила политконсультант регионального исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Мельникова в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Ни для кого ни секрет, что всё шло хорошо, спокойно. Выборы проходили на удивление даже немножко скучно, потому что было полное отсутствие каких-то инцидентов. Выборы предстоят победные для партии «Единая Россия», то есть для команды Михаила Юрьевича Ведерникова [действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]. Три дня выборы шли очень организованно. Всё было ровно и по результатам. Никаких эксцессов не было. Сюрпризов не было. Были очень ровные цифры. Это, наверное, самые спокойные и стабильные по результатам опросов людей выборы», – отметила Наталья Мельникова.

Помимо этого, она выразила желание, чтобы второе место среди кандидатов в губернаторы занял лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. «Но посмотрим, возможно, ещё хватит на этот электоральный цикл запаса коммунистов. У них есть такое ядро, которого хватит на один-два цикла», – обратила внимание она.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.