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Общество

Повсеместные ливни ожидаются на Северо-Западе России на этой неделе

О том, какой будет погода на Северо-Западе России в течение этой недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Западе в первую половину рабочей недели массивы дождевой облачности смогут появиться только на крайнем севере региона, в южной части воздух сможет прогреться даже от +20 до +25 градусов. А в четверг-пятницу ливни уже будут носить повсеместный характер и дневная температура на севере составить от +11 до +16 градусов, на юге – от +15 до +20 градусов», – говорится в сообщении.

Напомним, что сентябрь в Псковской области будет на два градуса холоднее климатической нормы.

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