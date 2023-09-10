Повсеместные ливни ожидаются на Северо-Западе России на этой неделе

22:11, 10 сентября 2023, ПАИ

О том, какой будет погода на Северо-Западе России в течение этой недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в первую половину рабочей недели массивы дождевой облачности смогут появиться только на крайнем севере региона, в южной части воздух сможет прогреться даже от +20 до +25 градусов. А в четверг-пятницу ливни уже будут носить повсеместный характер и дневная температура на севере составить от +11 до +16 градусов, на юге – от +15 до +20 градусов», – говорится в сообщении.

Напомним, что сентябрь в Псковской области будет на два градуса холоднее климатической нормы.