Алексей Корочкин и его улиточная ферма Escargot D’Or номинированы на «Народное признание»
Алексей Корочкин и его улиточная ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Предприниматель будет бороться за награду в номинации «Бизнесмен года», а его уникальная для региона компания — в номинации «Наша марка».
Алексей Корочкин получил диплом парижской «Сорбонны» и долгое время занимался туризмом, выстраивая связи между Россией и Францией. В 2020 году он открыл в Невельском районе Псковской области улиточную ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»), на которой заготавливается и перерабатывается по традиционному рецепту дикорастущая виноградная улитка Helix Pomatia.
Произведенный на ферме полуфабрикат блюда эскарго, также известного как «улитка по-бургундски», продается в торговых точках и поставляется в рестораны Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска.
Помимо производства полуфабрикатов, Алексей Корочкин открыл небольшой дегустационный зал и гостевой дом. В планах бизнесмена создание центра гостеприимства с кафе, жилыми комнатами для гостей и банно-терапевтическим комплексом, где будут оказывать услуги с использованием косметики, созданной на улиточном муцине.
Компания Escargot D’Or активно участвует в гастрономических фестивалях, продвигая Псковскую область в качестве региона происхождения необычного гастрономического специалитета. Алексей Корочкин декларирует цель сделать Псковскую область мировой «столицей эскарго» или «псковской Бургундией».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Алексей Корочкин и его улиточная ферма Escargot D’Or номинированы на «Народное признание»
Маникюрный салон в Великих Луках стал ещё одним претендентом на премию «Народное признание»