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Экономика

Алексей Корочкин и его улиточная ферма Escargot D’Or номинированы на «Народное признание»

Алексей Корочкин и его улиточная ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Предприниматель будет бороться за награду в номинации «Бизнесмен года», а его уникальная для региона компания — в номинации «Наша марка».

Фото из социальных сетей

Алексей Корочкин получил диплом парижской «Сорбонны» и долгое время занимался туризмом, выстраивая связи между Россией и Францией. В 2020 году он открыл в Невельском районе Псковской области улиточную ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»), на которой заготавливается и перерабатывается по традиционному рецепту дикорастущая виноградная улитка Helix Pomatia.

Произведенный на ферме полуфабрикат блюда эскарго, также известного как «улитка по-бургундски», продается в торговых точках и поставляется в рестораны Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска.

Фото предоставлено автором заявки

Помимо производства полуфабрикатов, Алексей Корочкин открыл небольшой дегустационный зал и гостевой дом. В планах бизнесмена создание центра гостеприимства с кафе, жилыми комнатами для гостей и банно-терапевтическим комплексом, где будут оказывать услуги с использованием косметики, созданной на улиточном муцине.

Компания Escargot D’Or активно участвует в гастрономических фестивалях, продвигая Псковскую область в качестве региона происхождения необычного гастрономического специалитета. Алексей Корочкин декларирует цель сделать Псковскую область мировой «столицей эскарго» или «псковской Бургундией».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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