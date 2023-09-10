Александр Котов: Предвыборная кампания была интересная, но проходила очень спокойно
Предвыборная кампания в Псковской области была интересная, но проходила спокойно, констатировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире политического шоу «Ночь выборов» в медиацентре ПАИ.
«Не было никакой чернухи, кандидаты вели себя достойно и каждый в меру способностей и возможностей старался заручиться поддержкой избирателей», – отметил спикер Собрания.
Александр Котов отметил, что на старте преимущество было у действующего губернатора Михаила Ведерников. «У него был задел в виде предыдущих пяти лет, в течение которых он доказал свои лидерские качества и способность сплотить людей вокруг себя. В результатах, думаю, мы увидим оценку работу губернатора за предыдущие пять лет. Победа будет уверенной и красивой», – спрогнозировал Александр Котов.
Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках.
Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.
Результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора можно посмотреть по ссылке.
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