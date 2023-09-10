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Политика

Названы результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора

Кандидат от партии «Единая Россия» Михаил Ведерников занимает лидирующую позицию на выборах губернатора Псковской области по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Фото: ПАИ

За действующего губернатора с помощью ДЭГ проголосовало 41 402 человека.

Второе место по голосам занимает кандидат от ЛДПР Антон Минаков. За него отдано 2 252 голоса. На третьем месте – Пётр Алексеенко (2 040 голосов), на четвёртом – Игорь Романов (1 482 голоса).

Фото: Андрей Степанов

Отметим, что по состоянию на 20:00 воскресенья, 10 сентября, на выборах главы региона с применением ДЭГ в Псковской области зафиксирована явка 91%. Это наибольшая явка по России. 

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

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Названы результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора


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