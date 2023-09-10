Названы результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора

22:45, 10 сентября 2023, ПАИ

Кандидат от партии «Единая Россия» Михаил Ведерников занимает лидирующую позицию на выборах губернатора Псковской области по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

За действующего губернатора с помощью ДЭГ проголосовало 41 402 человека.

Второе место по голосам занимает кандидат от ЛДПР Антон Минаков. За него отдано 2 252 голоса. На третьем месте – Пётр Алексеенко (2 040 голосов), на четвёртом – Игорь Романов (1 482 голоса).

Отметим, что по состоянию на 20:00 воскресенья, 10 сентября, на выборах главы региона с применением ДЭГ в Псковской области зафиксирована явка 91%. Это наибольшая явка по России.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках.

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.