«Электоральный торт» нарезали в «Ночь выборов – 2023»

01:22, 11 сентября 2023, ПАИ

«Электоральный торт» поделили между всеми кандидатами на пост губернатора и гостями мероприятия во время «Ночи выборов – 2023», которая проходит в медиацентре ПАИ.

В создании торта приняли участие все желающие под контролем основателя известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаила Пасько.

«У нас в кондитерской есть несколько фирменных десертов, есть «Мишкин торт», а это бисквитный торт со сгущёнкой и слоёными коржами. Решили выбрать именно бисквитный торт, потому что он, наверное, более народный и более понятный», – подчеркнул кондитер.

«Почему именно торт? Круг, бисквит – это солнце, символ жизни. Красная ягода, ольгинская ягода, местного фермера. Как она говорит, можно есть её прямо с грядки: никакой обработки нет, ничего. Сотрудничаем с ней несколько лет», – подчеркнул он.

Михаил Пасько – основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша». ООО «Кондитерская «Миша» производит более 100 наименований кондитерских изделий.

В 2022 году Михаил Пасько стал участником шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». Ему удалось на несколько дней стать руководителем крупного предприятия в Санкт-Петербурге – кондитерского производства «Север – Метрополь».

Кроме того, сеть кафе «Миша» стала обладательницей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис».

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.