Александр Козловский: «Единая Россия» начинает подготовку к президентской кампании

11:24, 11 сентября 2023, ПАИ

Партия «Единая Россия» начинает подготовку к президентской кампании. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский на брифинге по итогам избирательной кампании, сообщает корреспондент ПАИ.

«Выборная кампания прошла спокойно, без нарушений. Мы добились высоких результатов», – отметил Александр Козловский.

Он напомнил, что кандидатуру Михаила Ведерникова поддержали 86,30% избирателей – 167 250 человек. «Это один из лучших результатов по стране. Это было ожидаемо благодаря работе Михаила Юрьевича в районах и соцсетях. Мы не успокаиваемся и готовимся к следующим выборам президента. С завтрашнего дня мы включаемся в работу. «Единая Россия» продолжает работу, для того чтобы достичь новых результатов на следующих выборах», – заключил Александр Козловский.

Напомним, что голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

В единый день голосования, 10 сентября, в здании госмедиахолдинга состоялось главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке. Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.