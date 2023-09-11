Итоги выборов – 2023. ПАИ-live с Игорем Соповым

13:43, 11 сентября 2023, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы ПАИ-live объяснил феномен региона по итогам ДЭГ и лидерства по России, а также почему ЛДПР обогнала КПРФ в этой форме голосования.

Помимо этого, он определил возрастные категории в новой форме голосования, сравнил явку на выборах 2018 года с выборами – 2023 и поделился планами современных коммуникаций.

На выборах губернатора Псковской области победу одержал действующий глава региона Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей (167 250). Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

Всего в выборах приняли участие 37,8 % (194 082) избирателей.