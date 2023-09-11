Псковских улиток начнут поставлять в калининградские рестораны

17:43, 11 сентября 2023, ПАИ

Бургундских улиток, которых выращивают в Невельском районе предприниматели Алексей Корочкин и Наталья Деревянных, начнут поставлять в рестораны и отели Калининграда. Об этом предприниматели сообщили в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, пробиться в калининградские рестораны помогло участие в форуме «Ладога», где псковские улитки вызвали настоящий ажиотаж. Наладить поставки в сами заведения Алексей Корочкин рассчитывает уже в этом году.

Он отметил, что задачей их производства является налаживание поставки псковских улиток во все крупные рестораны всех субъектов России.

«При таком большом спросе у нас затрачивается небольшой рабочий ресурс. В первую очередь мы стараемся не уходить от качества. Это то, на что мы делаем сейчас упор», – добавила Наталья Деревянных.

Отметим, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.