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Работы художника Бориса Григорьева отправил псковский музей в Санкт-Петербург

Три работы художника Бориса Григорьева отправил Псковский музей-заповедник в Санкт-Петербург. Их покажут на выставке «Первый мастер на свете», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители смогут увидеть три полотна Бориса Григорьева: «Поклонение волхвов» (1911 год), «Остановка комедиантов в Париже» (1913 год) и «Уолт Уитмен» (1918 год). Выставка объединит произведения художника из отечественных государственных и частных собраний.

На месте уехавших на выставку в Санкт-Петербург работ в картинной галерее Псковского музея-заповедника представят картину Бориса Григорьева «Хуторок» (1917 год), а также полотно Евгения Климова «Весна. Старый Изборск» (1935 год).

Проект организовал культурно-исторический фонд «Связь времён» и Музей Фаберже при поддержке Министерства культуры РФ.

Борис Григорьев – русский художник первой половины ХХ века. Признанный мэтр живописи, графики, искусный иллюстратор книг. Он рано добился признания, но был вынужден уехать из России в годы Гражданской войны. Его имя на Родине не было широко известно публике. Первая персональная выставка художника состоялась в 1989 году в Псковском музее-заповеднике.

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