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Общество

Урожай в миллион улиток собран в Псковской области

20 тонн улиток собрали на улиточной ферме Escargot D’Or предприниматели из Невельского района Алексей Корочкин и Наталья Деревянных за два месяца. Об этом предприниматели рассказали в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото Алексей Корочкин

Он отметил, что так много улиток они ещё не собирали.

«Сезон был засушливый и мы никак не могли собрать нужный нам объём улиток, поскольку у нас есть договоренности с ресторанами. Но нам повезло и в последние три дня сбора урожая нам удалось собрать 13 тонн улиток. Столько мы не могли собрать за все два месяца сбора», – рассказал предприниматель.

Гость студии также отметил, что суммарное количество улиток, собранных за тот сезон, перевалило за миллион особей.

Напомним, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.

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