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Московскую театральную постановку по Пушкину показали в Пскове и Великих Луках

10 сентября в рамках XXX Пушкинского театрального фестиваля «Театр музыки и поэзии» под руководством Елены Камбуровой выступил на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина.

Труппа представила псковскому зрителю музыкальную фантасмагорию «Нянины сказки» по мотивам сказок Пушкина и Андерсена. Двумя днями ранее, 8 сентября, показ спектакля прошел в Великих Луках.

«Для нашего театра участие в фестивале – хорошая страница в биографии. Мы очень рады, что удалось выступить и в Великих Луках, и в Пскове. Зритель у вас чудесный, восприимчивый, отзывчивый. И поскольку у нас история добрая, у вас зритель добрый – произошло единение, и это очень радостно», – поделилась народная артистка России Елена Камбурова.

Премьера спектакля «Нянины сказки» в постановке ученицы Римаса Туминаса Гульназ Балпеисовой состоялась в прошлом сезоне, став одним из заметных театральных событий в столице. Участие в Пушкинском театральном фестивале в Псковской области стало для спектакля первым гастрольным выездом.

В музыкальной фантасмагории переплелись образы и сюжетные мотивы «Сказки о царе Салтане», «Сказки о Медведихе» и «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина, а также сказка Андерсена «Гадкий утенок». В спектакле в исполнении струнного квартета звучали «Картинки с выставки» Мусоргского, ария Царевны Лебеди из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и авторские композиции музыкального руководителя театра Олега Синкина.

В роли Няни, проводника в сказочном пространстве, выступает народная артистка России Елена Камбурова.

Напомним, ХХХ Пушкинский театральный фестиваль завершится в Пскове 28 сентября. Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке Правительства Псковской области.

 

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