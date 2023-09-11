Туман ожидается в Москве утром 12 сентября

23:23, 11 сентября 2023, ПАИ

В Москве с вечера понедельника, 11 сентября, прогнозируется туман, который сохранится до утра вторника, 12 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 9:00 12 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200–700 м», – отмечено в Telegram-канале.

Власти Москвы попросили автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Отметим, что синоптики обещают вторую волну бабьего лета в Псковской области.