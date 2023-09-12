Сбор посылок для военнослужащих из 1009-го полка продлён в Псковской области

09:30, 12 сентября 2023, ПАИ

Сбор адресных посылок для военнослужащих из 1009-го полка продлён в Псковской области до 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре добровольчества региона.

Передать посылку волонтёрам в Пскове можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2.

Помимо этого, всё необходимое можно также передать в любом штабе «Мы вместе» Псковской области. Их местоположение можно узнать по ссылке: vk.com/wall-99355935_8577.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей не отправлять запрещённые вещи участникам СВО. Их перечень можно посмотреть по ссылке.