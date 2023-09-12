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Спорт

Псковичи победили на соревнованиях по бадминтону в Ленинградской области

Псковские бадминтонисты стали победителями и призёрами областных спортивных соревнований «Открытие сезона», которые проходили 9 и 10 сентября в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Первое место в личном зачёте занял Лилиан Матиеску.

В парном смешанном зачёте для спортсменов категории D победу одержали Михаил Середенко и Елена Кузьмина. В том же зачёте для спортсменов категории C серебряными призёрами стали Павел Главацкий и Екатерина Андреева.

Также серебро в парном мужском зачёте взяли Лилиан Матиеску и Павел Главацкий.

Напомним, что 23 сентября в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе пройдёт открытый турнир по бадминтону.  

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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