Псковичи победили на соревнованиях по бадминтону в Ленинградской области

12:32, 12 сентября 2023, ПАИ

Псковские бадминтонисты стали победителями и призёрами областных спортивных соревнований «Открытие сезона», которые проходили 9 и 10 сентября в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место в личном зачёте занял Лилиан Матиеску.

В парном смешанном зачёте для спортсменов категории D победу одержали Михаил Середенко и Елена Кузьмина. В том же зачёте для спортсменов категории C серебряными призёрами стали Павел Главацкий и Екатерина Андреева.

Также серебро в парном мужском зачёте взяли Лилиан Матиеску и Павел Главацкий.

Напомним, что 23 сентября в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе пройдёт открытый турнир по бадминтону.

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