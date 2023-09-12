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Общество

Новое оборудование монтируют в городской котельной Опочки

Подготовка к новому отопительному сезону идёт в котельной №6 в Опочке. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

Фото: ПАИ

В рамках технического перевооружения и подготовки к отопительному сезону в котельной проводятся работы по монтажу двух новых котлов. По словам главы муниципалитета, это позволит качественно и в безаварийном режиме провести отопительный зимний период сезона 2023-2024 года.

«Погода стоит отличная, а это означает, что для завершения подготовительных работ время есть и к началу отопительного периода все котельные, социальные учреждения, многоквартирные дома и инженерные коммуникации района к подаче тепла будут готовы», — подчеркнул Юрий Ильин. 

В Псковском районе, по данным на 12 сентября, 97% жилых домов готовы к отопительному сезону. Речь идёт о 219 многоквартирных домах, присоединённых к централизованной системе теплоснабжения. 

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