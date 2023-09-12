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Общество

Жители Острова возили воду из реки Великой в 1905 году по строгим правилам – архив

Какие правила жители Острова обязаны были соблюдать при перевозке воды по улицам города в 1905 году, рассказали ПАИ в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Так, в «Обязательных постановлениях о порядке возки воды из реки Великой и артезианского колодца господина Семендяева в г. Острове», датированных 21 января 1905 года, предписывалось, что жители города должны были избегать расплёскивания воды на улицах во время возки.

«Домовладельцы и обыватели города Острова, кои возят для своих домашних надобностей и во время пожаров воду из реки Великой и артезианского колодца г. Семендяева, устроенного на перекрёстке Рижской и Петропавловской улиц [улицы 1 Мая и Рымара соответственно. – Прим. ПАИ], обязаны иметь прочные бочки или кадки с плотно закрывающимися деревянными крышками во избежание расплёскивания воды по улице во время возки», – говорится в документе.

  • Жители Острова возили воду из реки Великой в 1905 году по строгим правилам – архив
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Жители Острова возили воду из реки Великой в 1905 году по строгим правилам – архив
    Фото: Государственный архив Псковской области

А в пункте № 3 отмечается, что «рабочие, приезжающие за водой к артезианскому колодцу г. Семендяева, обязаны становиться с лошадьми и экипажами по Петропавловской улице от дома Ф. А. Освеовича до дома насл. А. Ф. Кирпичниковой в ряд один за другим и подъезжать к колодцу постепенно, соблюдая строгую очередь».

«Беспорядочное загромождение лошадьми и экипажами как Рижской, так и Петропавловской улиц около еврейской синагоги и дома Гогансон безусловно воспрещается», – подчёркивается в поставлении.

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