Псковичи могут поддержать Печоры в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья»

17:43, 12 сентября 2023, ПАИ

Псковичи могут поддержать Печоры в голосовании за статус столицы туристического маршрута «Серебряное ожерелье», сообщили ПАИ организаторы конкурса.

Голосование продлится до 30 сентября. Проголосовать можно здесь: https://vk.com/wall-25624461_13491. Сейчас в голосовании лидирует Зеленоградск Калининградской области (26,42% голосов), Печоры на втором месте (21,2%), незначительно отстаёт Старая Русса (19,94%).

«Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-Западного федерального округа. Он был создан в 2012 году по инициативе президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.