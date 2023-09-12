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Псковичи могут поддержать Печоры в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья»

Псковичи могут поддержать Печоры в голосовании за статус столицы туристического маршрута «Серебряное ожерелье», сообщили ПАИ организаторы конкурса.

Голосование продлится до 30 сентября. Проголосовать можно здесь: https://vk.com/wall-25624461_13491. Сейчас в голосовании лидирует Зеленоградск Калининградской области (26,42% голосов), Печоры на втором месте (21,2%), незначительно отстаёт Старая Русса (19,94%).

«Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-Западного федерального округа. Он был создан в 2012 году по инициативе президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.

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