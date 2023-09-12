Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые автобусы в Псковской области оснащены кондиционерами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение с ПАО «КамАЗ», после чего лично протестировал автобус вместимостью 111 человек. Производитель предоставил транспорт региону на безвозмездной основе, чтобы специалисты и псковичи могли оценить качество техники непосредственно на маршрутах. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Салон просторный и удобный. Есть кондиционер, видеонаблюдение и даже USB-порты для зарядки гаджетов. Председатель Псковского общества инвалидов Марина Борисенкова, которая согласилась вместе со мной отправиться в пробную поездку, тоже осталась довольна. Автобус имеет аппарель для транспортировки граждан с ограниченной мобильностью и другие приспособления», – уточнил Михаил Ведерников.  

Уже скоро такие большие и комфортабельные автобусы будут курсировать по городам Псковской области. Семь автобусов приобретут в этом году, ещё десять – в следующем.

Губернатор отметил, что на протяжении нескольких лет ведётся масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта.

«И, как бы ни было сложно, эту работу будем продолжать. До конца года приобретём 59 автобусов различных классов на общую сумму 570 млн рублей. Работаем!» – подытожил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 сентября 2023

Сотрудники ОМОНа обезвредили найденные в Пскове снаряды

12 сентября 2023

Детский фонд собрал в школу рекордное количество детей 

12 сентября 2023

Новые автобусы в Псковской области оснащены кондиционерами

12 сентября 2023

Островские добровольцы приняли участие в осеннем десанте чистоты

12 сентября 2023

В Пыталовской деревне создают Аллею Победы

12 сентября 2023

Жители Острова возили воду из реки Великой в 1905 году по строгим правилам – архив

12 сентября 2023

Память князя Александра Невского почтили в Пскове

12 сентября 2023

Глава Опочецкого района проконтролировал ход установки новых качелей для взрослых 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...