Новые автобусы в Псковской области оснащены кондиционерами

20:14, 12 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение с ПАО «КамАЗ», после чего лично протестировал автобус вместимостью 111 человек. Производитель предоставил транспорт региону на безвозмездной основе, чтобы специалисты и псковичи могли оценить качество техники непосредственно на маршрутах. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Салон просторный и удобный. Есть кондиционер, видеонаблюдение и даже USB-порты для зарядки гаджетов. Председатель Псковского общества инвалидов Марина Борисенкова, которая согласилась вместе со мной отправиться в пробную поездку, тоже осталась довольна. Автобус имеет аппарель для транспортировки граждан с ограниченной мобильностью и другие приспособления», – уточнил Михаил Ведерников.

Уже скоро такие большие и комфортабельные автобусы будут курсировать по городам Псковской области. Семь автобусов приобретут в этом году, ещё десять – в следующем.

Губернатор отметил, что на протяжении нескольких лет ведётся масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта.

«И, как бы ни было сложно, эту работу будем продолжать. До конца года приобретём 59 автобусов различных классов на общую сумму 570 млн рублей. Работаем!» – подытожил глава региона.