Температурный рекорд побит в Пскове
Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 12 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.
Так, 12 сентября абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,3 градуса, побив рекорд 2012 года. Тогда в этот день было +26,3 градуса, отметила метеоролог.
Отметим, что 14 сентября в Псковской области заканчивается первое тёплое бабье лето, а следующее, которое начнётся 15-16 сентября, продлится где-то семь-восемь дней.
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