Температурный рекорд побит в Пскове

10:12, 13 сентября 2023, ПАИ

Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 12 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Так, 12 сентября абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,3 градуса, побив рекорд 2012 года. Тогда в этот день было +26,3 градуса, отметила метеоролог.

Отметим, что 14 сентября в Псковской области заканчивается первое тёплое бабье лето, а следующее, которое начнётся 15-16 сентября, продлится где-то семь-восемь дней.