Погребение обезглавленного воина обнаружили псковские археологи

13:14, 13 сентября 2023, ПАИ

37 погребений обнаружили археологи во время раскопок, которые проходили в этом году на Плехановском посаде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

​

Введенский раскоп был заложен на участке будущего строительства в прибрежной части реки Псковы. По предварительным данным, на этом месте в XV–XVIII веках существовал мужской Введенский монастырь, отсюда и пошло название раскопа.

В ходе работ специалисты обнаружили часть монастырского некрополя в составе 37 погребений, в том числе женские и детские погребения. «Следует отметить необычную ориентировку погребений относительно сторон света, практически на север, а не классическая запад-восток. Видимо, это связано с изначальным расположением церкви между рекой и дорогой на Новгород (церковь Варвары, расположенная рядом и существующая до сих пор, имеет схожую ориентировку)», – пояснили археологи.

Часть костяков обнаружили практически на поверхности, под слоем дёрна, что может говорить о планировке участка в более позднее время и срезке грунта. Часть могильных ям вплоть до 1,4 метра заглублялась в слои земли, лежащие под культурным слоем.

Антропологическим открытием Введенского раскопа стало обнаружение скелета молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти в результате боевых действий. Зафиксированы следы ударов, предположительно сделанных саблей, и повреждения костей в районе коленной чашечки, левого предплечья, шеи и затылочной части черепа.

«Реконструкция гибели выглядит так: сначала человек получил удар по ноге, упал на одно колено, попытался закрыться от противника рукой, получил ещё один удар и потом ему практически отсекли голову. Пока нельзя точно сказать, к каким военным действиям можно отнести этот эпизод. Возможно, это погибший защитник Пскова во время осады города войсками Стефана Батория, возможно, во время осады Густава Адольфа», – пояснили археологи.