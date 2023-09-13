Совместный проект запустили драмтеатр и ПсковГУ

15:42, 13 сентября 2023, ПАИ

В рамках ХХХ Всероссийского пушкинского театрального фестиваля реализуется совместный проект Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и ПсковГУ «Культурный уровень #регион60». Псковский драмтеатр предоставил возможность студентам бесплатно посещать мероприятия фестиваля, интервьюировать артистов, режиссёров, руководителей театров, познакомиться с театральным закулисьем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Будущие пиар-специалисты – студенты направления «Реклама и связи с общественностью» также снимают видео и пишут тексты в различных жанрах: отзывы, новости, рецензии, интервью.

«Для того, чтобы человек мог заниматься популяризацией культуры, искусства, театра, у него должны быть соответствующие знания и навыки, определённый опыт. Этот замечательный проект даёт нашим студентам возможность приобрести такой опыт, что сегодня очень важно», – отметила декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Наталья Молчанова.

За шесть фестивальных дней стажёры побывали на спектаклях Театра имени Ленсовета «Евгений Онегин. Страницы романа», Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой «Нинины сказки», Кукольного театра сказки «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» Тверского театра кукол, на выставке Александра Стройло в галерее «Цех», а также взяли интервью у народной артистки России Елены Камбуровой и главного режиссёра Кукольного театра сказки Светланы Дорожко. Проект продолжится до конца фестиваля, впереди студентов ждёт посещение ещё четырёх мероприятий.

Участниками проекта стали 25 студентов второго курса направления «Реклама и связи с общественностью», профиль «Коммуникационные технологии».

Напомним, Пушкинский фестиваль – один из старейших театральных фестивалей в России, проходит в Пскове в 30-й раз. Он является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова. В афише фестиваля в этом году – спектакли ведущих театров Москвы и Петербурга, других городов центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада.