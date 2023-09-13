Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сто лет со дня рождения партизанки Зои Космодемьянской исполнилось 13 сентября

100 лет назад, 13 сентября 1923 года, родилась партизанка Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Она погибла в самом начале Великой Отечественной – в ноябре 1941 года.

В 10 классе Зоя Космодемьянская помогала трудовому фронту. Именно тогда она шила вещмешки и петлицы для плащ-палаток, вместе с классом собирала картошку, была штамповщицей-учётчицей на заводе «Борец». В конце октября 1941 года она добровольцем вступила в Красную армию и была направлена в распоряжение разведывательного отдела штаба Западного фронта. 

4 ноября 1941 года группа разведчиков, в том числе и Космодемьянская, получив первое задание по устройству минных заграждений в районе Волоколамска (Московская область), отправилась в тыл немцев. Они заминировали дороги и 8 ноября благополучно вернулись в расположение части.

29 ноября Зоя Космодемьянская была повешена оккупантами. Только 1 января 1942 года тело партизанки было предано земле за околицей деревни. В 1942 году Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Зоя Космодемьянская – первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза (1942, посмертно). В том же году была посмертно награждена орденом Ленина.

Отметим, что в Псковской области на базе Великолукского медицинского колледжа прошли классные часы, на которых вспоминали события, связанные с подвигом Зои Космодемьянской и её биографией.  

Фото: Великолукский медицинский колледж

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 сентября 2023

Совместный проект запустили драмтеатр и ПсковГУ

13 сентября 2023

Открыта регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним»

13 сентября 2023

Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдёт 14 сентября

13 сентября 2023

Великолукского предпринимателя спасли от многомиллионного штрафа

13 сентября 2023

«Газель» со сварочным оборудованием поступила из Псковской области на Херсонщину

13 сентября 2023

Молодой человек попытался сломать камеру в подземном переходе в Великих Луках

13 сентября 2023

Аппарат МРТ Псковской областной больницы отправили на ремонт

13 сентября 2023

Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...