Сто лет со дня рождения партизанки Зои Космодемьянской исполнилось 13 сентября

15:23, 13 сентября 2023, ПАИ

100 лет назад, 13 сентября 1923 года, родилась партизанка Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Она погибла в самом начале Великой Отечественной – в ноябре 1941 года.

В 10 классе Зоя Космодемьянская помогала трудовому фронту. Именно тогда она шила вещмешки и петлицы для плащ-палаток, вместе с классом собирала картошку, была штамповщицей-учётчицей на заводе «Борец». В конце октября 1941 года она добровольцем вступила в Красную армию и была направлена в распоряжение разведывательного отдела штаба Западного фронта.

4 ноября 1941 года группа разведчиков, в том числе и Космодемьянская, получив первое задание по устройству минных заграждений в районе Волоколамска (Московская область), отправилась в тыл немцев. Они заминировали дороги и 8 ноября благополучно вернулись в расположение части.

29 ноября Зоя Космодемьянская была повешена оккупантами. Только 1 января 1942 года тело партизанки было предано земле за околицей деревни. В 1942 году Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Зоя Космодемьянская – первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза (1942, посмертно). В том же году была посмертно награждена орденом Ленина.

Отметим, что в Псковской области на базе Великолукского медицинского колледжа прошли классные часы, на которых вспоминали события, связанные с подвигом Зои Космодемьянской и её биографией.