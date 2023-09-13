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Общество

Помогла 840 людям: портрет псковички появился в мариупольской аллее Волонтёров

Аллею Волонтёров, состоящую из стендов с фотографиями и описанием истории добровольчества, открыли в Мариуполе. На одном из стендов поместили портрет студентки Псковского медколледжа Миланы Илларионовой. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области 

Всего в Приморском парке Мариуполя установлено 18 стендов с фотографиями и историями добровольцев, помогающих жителям ДНР и других новых регионов России. В прошлом году Милана Илларионова стала участницей двух гуманитарных миссий сбора необходимой помощи для военных и мирного населения, а также помощи медицинскому персоналу в военном госпитале в Донбассе.

«Милана Илларионова помогла 840 людям во время миссии в госпитале: работала в приёмном отделении, принимала пациентов и стабилизировала их, в случае необходимости отправляла в эвакуацию и сопровождала. Благодаря её профессионализму и самоотверженности многим удалось спасти жизнь», – отметили в областном комитете.

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