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Общество

Татьяна Ившина: В креативной индустрии важен персональный подход

Опытом развития креативного предпринимательства в Ульяновской области поделилась исполнительный директор общественно полезного фонда «Фонд креативных индустрий Ульяновской области» Татьяна Ившина в медиацентре ПАИ на телефоруме «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области.

Фото: ПАИ. Татьяна Ившина: «Поддержкой креативных индустрий нужно заниматься 24/7. Если бы сотрудники нашего фонда не занимались этим 24/7, наверняка мы бы такого результата не получили»

В частности, директор фонда подчеркнула, что поддержкой креативных индустрий необходимо заниматься 24/7. «Если бы сотрудники нашего фонда не занимались этим 24/7, наверняка мы бы такого результата не получили», – отметила она.

Также Татьяна Ившина рассказала, что фонд использует персональный подход. «Мы выявили 1022 ремесленника по всей Ульяновской области. Мы с людьми работаем персонально: и по получению статуса самозанятых, и по получению соцконтрактов, и по увеличению различных ремесленных ярмарок. То есть мы получили не просто цифру, что их 1022, а всех их перелистали с адресами, явками и паролями. Такой инструмент нужен для того, чтобы владеть информацией не только о лидерах отрасли, которые находятся на поверхности, чаще всего в столицах, но и о других участниках», – отметила она.

Директор фонда подчеркнула, что организация работает по запросу каждого предпринимателя. «Одному предпринимателю мы помогали создавать креативное пространство, <…> второй предприниматель строил книжную сеть павильонов шаговой доступности, то есть в спальных районах, где нет свободных арендных помещений», – рассказала она.

Татьяна Ившина также согласилась, что предпринимателям надо помогать создавать бренды, потому что не все владеют этой технологией и не у всех есть на это ресурсы.

Напомним, что форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, стартовал в Пскове 13 сентября. Ранее руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, как пройдёт форум.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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