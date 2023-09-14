Опубликовано видео с места ДТП с пострадавшими в Печорском районе

09:47, 14 сентября 2023, ПАИ

Опубликовано видео с места ДТП в Печорском районе, где пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Авария произошла в Печорском районе, в пяти-семи километрах от Изборска в сторону Пскова. Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.