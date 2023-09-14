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Общество

Новую схему получения данных пациентов придумали мошенники

Мошенники, которые охотятся за персональными данными россиян, начали практиковать новую схему, сообщают «Известия».

Фото: ПАИ

Некие коммерческие организации якобы от лица Роскомнадзора рассылают медицинским организациям уведомления о нарушениях требований действующего законодательства в сфере защиты персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом медорганизация, которая получает данное письмо, своевременно и в полном объёме внесла все необходимые сведения.

Однако, когда получившие такое предупреждение сотрудники учреждений пытаются выяснить по телефону, что именно не внесено и какие требуются корректировки, вразумительного ответа не получают. На все вопросы «представители коммерческих фирм» отвечают расплывчато и неоднозначно. При этом они акцентируют внимание на необходимости заключить с ними договор «под ключ», где они самостоятельно будут вносить данные, которые, по их мнению, внесены некорректно.

Новизна схемы заключается в том, что, представляясь сотрудниками коммерческих организаций, злоумышленники пытаются использовать человеческий фактор, пояснила руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Как считают эксперты, если медики, поддавшись давлению, допустят аферистов до своих баз, они потратят деньги впустую на услугу, которая не должна и не может быть оказана, поскольку Роскомнадзор не рассылает уведомлений через коммерческие фирмы. Кроме того, полученные базы аферисты могут использовать для кражи средств со счетов граждан и получением кредитов. Мошенники также могут собрать базы и продать их или фрагменты из них, использовать деликатную информацию о состоянии здоровья для шантажа, а также для запугивания людей, чтобы те покупали ненужные лекарства.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила «Известиям», что не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти.

«Официально направляются только адресные письма и только с почтовых ящиков в домене @rkn.gov.ru. При этом любое письмо ведомства имеет дату и номер исходящего, оформляется на фирменном бланке», – отметили в РКН.

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