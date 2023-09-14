Программа поддержки студенческих стартапов стартовала в ПсковГУ

20:30, 14 сентября 2023, ПАИ

Акселерационная программа поддержки студенческих стартапов стартовала в ПсковГУ и Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства в рамках федерального проекта университетской платформы технологического предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Вуз стал участником программы уже во второй раз, заявив в этом году два акселератора. Один из них реализуется университетом при участии «Деловой среды» Сбербанка. ПИШ Союзного государства сотрудничает по этой программе с фондом «Сколково». Партнёры обеспечивают основные образовательные проекты и трекшн-сопровождение проекта.

В этом году в программах примет участие более тысячи студентов – в основном ребята, которые учатся на втором и третьем курсах всех направлений подготовки. В течение ближайших месяцев под руководством кураторов им предстоит разработать уникальные стартап-идеи.

«В числе участников есть студенты, которые участвовали в акселераторе в прошлом году, они будут заявляться в программу уже со своей командой и инициативами. Но большинство впервые присоединятся к программе, поэтому на первом этапе для них организуются тренинги по основам предпринимательской деятельности. Мы рассказываем, как формируется стартап, из каких частей состоит, как правильно сформулировать гипотезу. Перед тем как начнётся непосредственно акселерационная программа, один из первых модулей будет посвящён методикам генерации идей. С ребятами будут работать бизнес-тренеры и эксперты наших партнёров, которые помогут им не просто придумать идею и гипотезу для выхода на рынок, а правильно её сформулировать», – отметил замдиректора Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Александр Захаров.

По его словам, главная цель акселератора заключается не в создании собственного бизнеса. Программа предполагает реализацию образовательных модулей, которые будут полезны студентам в жизни. Например, их ждут занятия, связанные с финансовым планированием, формированием руководящих компетенций.

«В рамках платформы университетского технологического предпринимательства есть отдельный проект, который называется «Студенческий стартап». Это отдельная программа Фонда содействия инновациям. Абсолютно любой студент сможет получить миллион на реализацию своей идеи», – добавил Александр Захаров.

Кроме того, в рамках акселератора в итоговый демо-день, когда ребята защищают проекты, будут присутствовать эксперты из фонда «Сколково», а также из венчурных и инвестиционных фондов, которые, заинтересовавшись той или иной идеей, также смогут проинвестировать студенческие стартапы.