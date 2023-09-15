Тренер из Новоржева: о проблемах любительского спорта и привилегиях профессионального

15:37, 15 сентября 2023, ПАИ

Денис Коваль – чемпион Татарстана по кикбоксингу и призёр чемпионата России по кикбоксингу. Примерно три года назад он переехал из Санкт-Петербурга в Новоржев, и с тех пор в Псковской области появилась одна из лучших секций по тайскому боксу и К-1 под названием Versus. За то время, что он преподаёт в Новоржеве науку спортивных единоборств, его воспитанники становились победителями первенства Новгородской и Псковской областей, Кубка Ленинградской области по тайскому боксу, петербургского турнира «Белые ночи», Кубка Москвы по К-1, первенства Псковской области по рукопашному бою и турнира по боксу памяти А. Матросова в Локне.

Уже через месяц два молодых воспитанника Дениса Коваля будут сражаться на профессиональной сцене петербургской организации «Ультиматум удара». Есть ли у них шанс стать бойцами лучших площадок мира? Чем любительский кикбоксинг отличается от профессионального? Что является хорошим тоном перед боем? Об этом и многом другом в этом интервью.

– Денис, как развивается направление тайского бокса и К-1 в Новоржеве?

– Направление это развивается в Новоржеве три года, с тех пор как я сюда переехал. За это время у нас сформировалась основная команда, которая постоянно ездит на различные соревнования. Также регулярно проводим их у себя с периодичностью в месяц. К нам приезжают спортсмены из Санкт-Петербурга, Смоленска и Великого Новгорода. Мои бойцы тренируются и выступают на любительском уровне в дисциплине тайского бокса, а в профессиональном спорте базовым видом для них является кикбоксинг.

– Как получилось, что ваши спортсмены уже участвуют в профессиональных боях по кикбоксингу?

– Профессиональный и любительский спорт – две разные ветви развития. Зачастую это происходит так: спортсмен пытается добиться максимума в любителях, а потом переходит в профессионалы. Но это необязательно должно быть так. Безусловно, определённый бэкграунд надо наработать в любителях. Нужно владеть техникой и иметь боевой опыт. Предварительную подготовку через любительский спорт надо пройти в любом случае. Но необязательно 10 лет заниматься любительским спортом, чтобы перейти в профессионалы. Мы можем, пройдя предварительную подготовку, пойти в профессионалы и развиваться параллельно с любительским спортом.

– Почему вы решили пойти именно по такому пути?

– В Псковской области любительский спорт – слишком дорогое удовольствие. Безусловно, администрация помогает финансово, и мы ездим на соревнования. Но в последнее время мы ездим не так часто. Я принял решение готовить ребят на профессиональные бои, поскольку они оплачиваются организаторами турнира. Например, на профессиональном турнире в Санкт-Петербурге нам оплачивают дорогу, проживание и платят за бои. Если мы поедем в Санкт-Петербург на любительский турнир, то будем платить за дорогу, еду и гостиницу. Ещё и стартовый взнос внесём. Вот и вся разница. Для нашего региона профессиональный спорт предпочтительнее. К тому же не удержать любительским спортом здесь спортсмена, потому что это большие затраты. Мой воспитанник закончит школу, и ему надо будет где-то работать или учиться. Он станет взрослым человеком, которому надо думать о доходе. Любительским спортом зарабатывать практически невозможно, а профессиональным – вполне. Конечно, это не 100-процентная вероятность. Может получиться – может не получиться. Но мы хотя бы двигаемся в этом направлении. Есть шанс, что я этих спортсменов оставляю, что они будут продолжать жить и заниматься здесь.

На данный момент за каждого спортсмена старшего школьного возраста мне приходится бороться, чтобы он остался здесь. Отток людей отсюда увеличивается. Люди заканчивают учиться в школе и уезжают. Из них через несколько лет вернётся где-то пять процентов. Я считаю, что профессиональный спорт – один из немногих инструментов, который мог бы улучшить эту ситуацию. Приведу пример моего воспитанника Валерия Алексеева, который из-за старой травмы пока не в строю. Он окончил школу и отправился учиться в Псков. Но он добился, чтобы ему предоставили свободный график посещения, и теперь возвращается в Новоржев для тренировок. Дело в том, что человек, занимаясь профессиональным спортом, может жить где угодно. Готовиться в Новоржеве, а ездить и выступать даже в США. Главное – необходимый уровень подготовки, который осуществляют квалифицированный тренер и тренировочная база.

– Профессиональный кикбоксинг травмоопаснее любительского. Нет ли риска получить неприятные последствия для здоровья?

– Тут очень важна работа матчмейкера турнира, которая заключается в правильном подборе оппозиции. Естественно, если мы молодого бойца кинем под опытного профессионала, то получим травму. Причём не только физическую, но и, возможно, психологическую. Поэтому очень важна работа матчмейкера, который в профессиональных организациях занимается подбором пар для боёв. Второй момент – это уровень подготовки. Хорошо готовый человек, как правило, не травмируется. Подавляющее большинство травм в спорте – это какая-то ошибка технического или подготовительного характера.

– Как проходит подготовка к предстоящим боям?

– Ничего сверхъестественного. Всё в штатном режиме. Для нас это не впервой. Ребята уже имеют опыт профессиональных боёв. Параллельно мы выступаем по любителям. Мы готовимся в штатном режиме с небольшими поправками под формулу боя. В профессионалах немного длиннее бои. Плюс вносим корректировки под соперников. Нам известны их имена, и сторона оппозиции предоставит свои бои, как и мы свои.

Ребята у меня всегда находятся в хорошей форме, поскольку в профессиональном спорте нет определённого календаря, как в любителях. Тут бои могут появиться заранее, как сейчас. Бывает так, что мы узнаём о бое за неделю до его начала. Например, 7 июля я ездил с Ильёй Ильиным в Кингисепп. Мы за неделю до боя узнали, что он у нас будет. Нам не предоставили видео боёв соперника. Но мы были в хорошей форме, сделали небольшую подводку и поехали боксировать.

После Кингисеппа у нас был турнир в Гатчине. В рамках рок-фестиваля проходило четыре боя, в двух из которых выступали мои спортсмены. Там мы знали о бое за три недели до начала, знали соперников. Илья Ильин в этом турнире одолел чемпиона первенства мира – довольно уровневого соперника.

– Предоставлять видео боёв – обязательное условие?

– Это делать желательно. Это правило хорошего тона. Иногда люди говорят, что у них нет видео боёв. Но мы же живём в XXI веке, когда практически у каждого человека есть телефон с видеокамерой. Поэтому в это, честно говоря, верится с трудом.

– Как по стране катируется организация, которая организовывает вам бой в Санкт-Петербурге?

– У нас в стране нет никаких рейтингов. В Санкт-Петербурге нет ни одного регулярного турнира по К-1. Какие-то эпизодические случаи бывают, но чтобы хотя бы раз в 2-3 месяца – такого нет. Такое было раньше, и я надеюсь, что будет в будущем. Но сейчас такого нет.

– Есть ли какие-нибудь организации, куда хотелось бы выйти?

– Конечно есть. Например, азиатская организация One FC.

– Есть шанс, что новоржевского бойца заметят и устроят ему бой в этой лиге?

– Нет никакого шанса, что вас увидят. Никто вас не увидит. Это делается не так. Бойцов много, и никто никого не ищет и не отсматривает. У бойца должен быть менеджер, который свяжется с той организацией, в которой хочется выступать. Он скинет профайл бойца, пришлёт видео боёв и начнёт диалог с организацией. Вот так это делается. А надеяться, что меня увидит какой-нибудь Дана Уайт – так не бывает. У этого события такой же шанс, как и шанс того, что в Новоржеве сейчас метеорит упадёт.

– Как тогда попасть туда, где хочется выступать?

– Это планомерная работа, а не случайность. Они сейчас должны окрепнуть, заматереть, стать хорошими профессионалами прямо здесь, не отходя от кассы, у себя дома. И только потом мы сможем с определённым бэкграундом вести диалог с той организацией, в которую хотим попасть.

– Есть ли у ваших бойцов рекорд?

– У Ильи Ильина четыре боя и три победы, одна нокаутом. Андрей Саласин начал профессиональные бои этим летом. У него два боя и две победы решением судей. Андрей Саласин в Гатчине разгромно выиграл бойца из Пскова, который стал победителем Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу среди любителей. Причём год назад он ему проиграл.

Ещё 29 августа у него был бой в Санкт-Петербурге. Там Андрей выиграл у спортсмена из Новгородской области, которому также год назад проиграл.

Бойцы Дениса Коваля проведут бои на площадке «Ультиматум удара» в Санкт-Петербурге 14 октября.