Псковские профсоюзы поучаствуют в конкурсе на самый вкусный плов

22:36, 14 сентября 2023, ПАИ

Псковский облсовпроф примет участие в фестивале плова, который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках гастрономического фестиваля «Плов – это вам не рисовая каша» запланированы командный конкурс на лучший плов, выступление ансамбля «Имамат», выставка ретротехники от мотоклуба, катание на мотоциклах, мастер-классы для взрослых и детей, битва на мечах и стрельба из лука, ярмарка ремесленников, угощения и фаер-шоу.

«Наша команда уже начала подготовку к фестивалю. Мы будем готовить традиционный плов, по-настоящему мужское блюдо. Участники настроены максимально позитивно, мы хотим поддержать креативную атмосферу фестиваля и познакомить профессиональное сообщество с нашей командой», – сообщил председатель профсоюзного объединения Игорь Иванов.