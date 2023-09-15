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Общество

Пострадавший в Пыталовском районе от нападения бродячей собаки ребёнок получил компенсацию

Несовершеннолетний, на которого напала бродячая собака, получил компенсацию морального вреда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокураторы Псковской области.

Фото: ПАИ

В мае этого года около посёлка Белорусский Пыталовского района на ребёнка напала бродячая собака и покусала.

Ответственность за обращение с бесхозными животными на территории Пыталовского района лежит на органах местного самоуправления.

В интересах ребёнка прокуратура муниципалитета направила в суд заявление о взыскании компенсации морального вреда с местной администрации.

Суд удовлетворил иск прокурора. С администрации Пыталовского района взыскано 30 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого ребенку.

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