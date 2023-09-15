Дмитрий Ядров назначен главой Росавиации

11:40, 15 сентября 2023, ПАИ

Дмитрий Ядров назначен главой Росавиации, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

Александр Нерадько освобожден от должности. Ядров работает в ведомстве с 2019 года, в качестве заместителя руководителя Росавиации он координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, лётной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.

О готовящейся отставке Нерадько ранее сообщали «Известия».