Законность деятельности лошадниц проверят в Пскове

13:38, 15 сентября 2023, ПАИ

Законность деятельности лошадниц в Детском парке в Пскове проверят контролирующие органы, пишет «АиФ-Псков».

Администрация города обратилась к контролирующим органам, чтобы они проверили деятельность лошадниц сразу по нескольким направлениям. Речь идёт о законности ведения им предпринимательской деятельности, а также об уплате налогов и о соблюдении мер безопасности.

Кроме того, в социальных сетях жители пишут о грубом обращении с животными и о том, что во время работы в Детском парке лошадей не поят водой даже в жару, а из еды дают только небольшие порции хлеба и моркови.

В связи с этим, обращение от властей города направлено в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора, чтобы была проведена проверка содержания коней.

Также полиция совместно с администрацией города проведёт рейды по местам работы лошадниц.

Ранее также сообщалось, что полиция проводит проверку из-за травмирования ребёнка лошадью в Детском парке в Пскове.

Подробнее о произошедшей ситуации можно прочитать по ссылке.