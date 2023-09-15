Дизайнерские люки в Пскове покроют специальным лаком

12:16, 15 сентября 2023, ПАИ

Дизайнерские люки в Пскове после установки будут очищены от окисей и покрыты специальным лаком, который предотвратит появление ржавчины. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

В городе продолжается установка люков со специальными дизайнерскими изображениями. В частности, люки уже появились у Рыбницкой башни Псковского кремля, на ул. Я. Фабрициуса. Сегодня люк установлен на Октябрьской площади.

Разработкой дизайна занимались псковский дизайнер Михаил Гнедин и Псковский музей-заповедник. Идея создания и установки таких люков в Пскове принадлежит главе города Борису Елкину.