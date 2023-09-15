Стал известен соперник «Лук-Энергии» в 1/32 финала Кубка России по футболу

12:51, 15 сентября 2023, ПАИ

Стал известен соперник футбольного клуба «Луки-Энергия» в 1/32 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Соперником великолучан станет красноярский «Енисей». «Луки-Энергия» уже встречалась с командой из Красноярска в рамках 1/16 Кубка России по футболу в сезоне 2018/2019. Тогда встреча закончилась в пользу «Енисея» со счётом 1:2.

Сейчас футбольный клуб «Енисей» выступает в Первой лиге России по футболу и занимает 12-ю строчку у турнирной таблице.

Отметим, что игра пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» в период с 26 по 28 сентября. Точная дата станет известна позднее.

Напомним, что великолукская команда обыграла петербургское «Динамо» на стадии 1/64 Кубка России в серии пенальти.

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