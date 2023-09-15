Вопросы модернизации аварийно-спасательного оборудования обсудили псковский губернатор и глава МЧС России

19:01, 15 сентября 2023, ПАИ

Возможности модернизации материально-технической базы пожарно-спасательного гарнизона и векторы взаимодействия в области защиты населения и территорий обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой МЧС России Александром Куренковым в Москве. Об этом глава региона сообщает в своём Telegram-канале.

По словам Михаила Ведерникова, реализация превентивных мероприятий в регионе позволила минимизировать возможные негативные последствия природных пожаров. На сегодня 90 % лесов в Псковской области находится под видеонаблюдением, что позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию, оперативно выявлять и устранять очаги возгорания.

Губернатор также подчеркнул, что лучшая защита зданий – это автономные пожарные извещатели. «Уже несколько лет устанавливаем такие приборы безвозмездно, за счёт бюджета, в домах социально незащищённых граждан. За это время оборудовали почти восемь тысяч домов и квартир многодетных и малообеспеченных семей. В общей сложности смонтировано почти 30 тысяч устройств. Несмотря на трудности, работу продолжаем. Её главный результат – сохранённые жизни наших граждан», – написал Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил Александра Куренкова за поддержку и помощь в вопросах обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава МЧС России Александр Куренков на встрече в Пскове обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия МЧС России с органами местного самоуправления, а также рассмотрели тему развития добровольной пожарной охраны в регионе.