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Общество

Перекрёсток улицы Гагарина и Октябрьского проспекта перекроют с 18 сентября

Перекрёсток улицы Гагарина и Октябрьского проспекта перекроют с 9:00 18 сентября до окончания ремонта Октябрьского проспекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: ПАИ

Автобусы маршрутов № 1, 8, 11, 14, 14а, 17, 19, 109, 213, 214, 115, 116, 122, 126, 129, 130 от вокзала следуют по улице Вокзальной, направо через остановку «Виадук» до улицы Льва Толстого, далее по улице Вокзальной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов № 9, 12, 101, 106, 108, 117 при следовании от вокзала следуют по улице Вокзальной до Крестовского шоссе, далее направо по маршруту. Остановка на улице Гагарина исключается.

Автобусы, осуществляющие движение на вокзал от Крестовского шоссе, с виадука поворачивают направо на улицу Вокзальную, далее направо на улицу Льва Толстого, следуют направо к остановке «Речная улица» до улицы Вокзальной, далее на вокзал.

Посадка и высадка пассажиров на автобусной остановке, расположенной на улице Гагарина, во время перекрытия перекрёстка не осуществляется.

До этого сообщалось, что правую сторону Октябрьского проспекта перекроют от улицы Гражданской до улицы Гагарина у дома № 50а в Пскове с 14 по 17 сентября. Объехать участок можно по улицам Спортивной, Кузнецкой и Вокзальной.

Ранее асфальт укладывали на левой стороне.

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