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Общество

50 человек вступили в отряд «Дружина» в Дедовичском районе

50 дедовичан вступили в отряд «Дружина». Об этом сообщает районная газета «Коммуна» со ссылкой на начальника отдела ГО, ЧС и МР администрации района Александра Иванова.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Отряд создан на основании указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В его состав вошли местные жители городского и сельских поселений. Это добровольцы, среди них есть студенты, энергетики, служащие, разнорабочие, безработные граждане. Наш отряд входит в объединённый состав «Дружины» трёх районов: Дновского, Порховского и Дедовичского, руководитель которого находится в Дно. В отряде назначен старший», – рассказал Александр Иванов.

Ранее на форуме партии «Единая Россия» Михаил Ведерников сообщил, что в «Дружину» по всей области подано более тысячи заявлений, уже есть прецеденты, когда её члены предотвращали ЧП, в частности запуски дронов. 

Глава региона также отметил, что ожидается, что численность отряда «Дружина» до конца 2023 года составит две тысячи человек.

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