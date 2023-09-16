50 человек вступили в отряд «Дружина» в Дедовичском районе

12:46, 16 сентября 2023, ПАИ

50 дедовичан вступили в отряд «Дружина». Об этом сообщает районная газета «Коммуна» со ссылкой на начальника отдела ГО, ЧС и МР администрации района Александра Иванова.

«Отряд создан на основании указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В его состав вошли местные жители городского и сельских поселений. Это добровольцы, среди них есть студенты, энергетики, служащие, разнорабочие, безработные граждане. Наш отряд входит в объединённый состав «Дружины» трёх районов: Дновского, Порховского и Дедовичского, руководитель которого находится в Дно. В отряде назначен старший», – рассказал Александр Иванов.

Ранее на форуме партии «Единая Россия» Михаил Ведерников сообщил, что в «Дружину» по всей области подано более тысячи заявлений, уже есть прецеденты, когда её члены предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Глава региона также отметил, что ожидается, что численность отряда «Дружина» до конца 2023 года составит две тысячи человек.