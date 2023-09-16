Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерты военных духовых оркестров пройдут сегодня в пяти районах Псковской области

В пяти районах Псковской области пройдут бесплатные концерты военных духовых оркестров в рамках фестиваля «Михайловский бастион». Об этом ПАИ сообщили в региональной Театрально-концертной дирекции.

В данный момент Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ репетирует свою концертную программу в парке «Городской вал» в Опочке. Также концерты пройдут в Острове, Гдове, Печорах и Великих Луках. 

Напомним, что гала-концерт фестиваля военных духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 17 сентября. Всего выступят более 300 военных артистов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 сентября 2023

Два «кикоинских» класса открыли в Белоруссии при партнёрстве с ПсковГУ
16 сентября 2023

Концерты военных духовых оркестров пройдут сегодня в пяти районах Псковской области
16 сентября 2023

Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове
16 сентября 2023

ВИДЕОФАКТ. Закрытие мотосезона проходит в Великих Луках
16 сентября 2023

Выставка графики «Портрет современника» открылась в центральной библиотеке Пскова
16 сентября 2023

Найденные поисковиками в Псковской области реликвии представят в Музее Победы
16 сентября 2023

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Пскове
16 сентября 2023

50 человек вступили в отряд «Дружина» в Дедовичском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...