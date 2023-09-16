Концерты военных духовых оркестров пройдут сегодня в пяти районах Псковской области

15:49, 16 сентября 2023, ПАИ

В пяти районах Псковской области пройдут бесплатные концерты военных духовых оркестров в рамках фестиваля «Михайловский бастион». Об этом ПАИ сообщили в региональной Театрально-концертной дирекции.

В данный момент Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ репетирует свою концертную программу в парке «Городской вал» в Опочке. Также концерты пройдут в Острове, Гдове, Печорах и Великих Луках.

Напомним, что гала-концерт фестиваля военных духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 17 сентября. Всего выступят более 300 военных артистов.