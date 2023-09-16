Центральный военный оркестр Минобороны РФ выступает в Опочке Псковской области

19:49, 16 сентября 2023, ПАИ

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступает перед жителями и гостями города Опочка Псковской области в рамках фестиваля «Михайловский бастион» сегодня, 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сегодня жителям Опочки выпала уникальная возможность, ведь в их город приехал с концертной программой один из самых известных военных оркестров мира. В парке «Городской вал» звучат нескончаемые аплодисменты!», – отметили организаторы.



Отметим, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступает под управлением начальника оркестра, заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина.



