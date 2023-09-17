Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

II международный фестиваль военно-духовых оркестров открылся в Пскове

II международный фестиваль военно-духовых оркестров «Михайловский бастион» открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

В исполнении сводного оркестра звучит гимн Российской Федерации.

Напомним, что на сцену выйдут более 300 военных артистов. Для зрителей выступят лучшие военные оркестры страны: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, военный оркестр Военно-морской академии, оркестр штаба Западного военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, сводный военный оркестр и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Организаторами фестиваля выступили Министерство обороны РФ и Театрально-концертная дирекция Псковской области. Мероприятие проходит при поддержке правительства Псковской области и областного комитета по культуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 сентября 2023

Концерт памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове
17 сентября 2023

II международный фестиваль военно-духовых оркестров открылся в Пскове
17 сентября 2023

В Москве может быть побит столетний температурный рекорд
17 сентября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Себежском районе
17 сентября 2023

Историю сквера Павших борцов напомнил псковичам Борис Елкин
17 сентября 2023

Фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове
17 сентября 2023

Печоры вырвались вперёд в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья»
17 сентября 2023

Псковичей проинформировали, как подготовиться к приёму у врача

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...