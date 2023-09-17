II международный фестиваль военно-духовых оркестров открылся в Пскове

19:58, 17 сентября 2023, ПАИ

II международный фестиваль военно-духовых оркестров «Михайловский бастион» открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

В исполнении сводного оркестра звучит гимн Российской Федерации.

Напомним, что на сцену выйдут более 300 военных артистов. Для зрителей выступят лучшие военные оркестры страны: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, военный оркестр Военно-морской академии, оркестр штаба Западного военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, сводный военный оркестр и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Организаторами фестиваля выступили Министерство обороны РФ и Театрально-концертная дирекция Псковской области. Мероприятие проходит при поддержке правительства Псковской области и областного комитета по культуре.