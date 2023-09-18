Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

11:24, 18 сентября 2023, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

17 сентября в 15:07 на улице Садовой в деревне Морино Дновского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём со стороны неизвестного. Удалось спасти баню и сарай.

По той же причине в 17:10 в неэксплуатируемом здании на переулке Олега Зобова в Пскове сгорел мусор. Пожарные спасли от огня строение.

В 17:27 в деревне Аннинское Себежского района изнутри по всей площади выгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В 17:56 в деревне Островцы Гдовского района сгорела баня, а на летней кухне огнём была повреждена кровля. Предположительно, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи в бане.

В 18:39 в деревне Городище Великолукского района жилой дом выгорел изнутри по всей площади. В пожаре погиб 73-летний мужчина. Возгорание произошло из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации печи.

18 сентября в 2:41 на улице Глинки в Великих Луках автомобиль ВАЗ-32106 2001 года выпуска выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – поджог.