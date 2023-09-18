Рост турпотока фиксируется в Псковской области

13:02, 18 сентября 2023, ПАИ

Рост туристического потока фиксируется в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью «ФедералПресс».

«Если говорить про экскурсии, то в прошлом году у нас было 2 млн экскурсантов. В этом году, я думаю, что будет чуточку больше. Например, директор музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах сообщил, что на сегодняшний день количество экскурсантов уже было большим, чем годом ранее. При этом пик – пушкинская осень – ещё не наступил. По словам директора, в 2023 году количество посетителей приблизится к историческому максимуму», – сказал губернатор.

В прошлом году туристы принесли в областной бюджет 2 млрд рублей, а в этом году, по мнению Михаила Ведерникова, будет не меньше.

Отметим, что с начала текущего года в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» побывало более 545 тысяч человек. Это на 70 тысяч больше, чем за подобный же период в прошлом году.