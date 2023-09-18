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Общество

Вейпшопы нужно убирать с маршрутов подростков – эксперт

Вейпшопы не должны находиться в шаговой доступности, особенно для подростков. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на брифинге в медиацентре ПАИ.

Галина Невалённая: «Вейпы – это не самый лучший и даже вредный способ, чтобы стать лидером и самоутвердиться в подростковой среде». Фото: ПАИ

Главврач отметила, что вейпы небезвредны, хотя их производители и заявляют об обратном. И в особенности они вредны для неокрепшего организма. «Молодым людям и подросткам не свойственно большое чувство ответственности, которое возникает у взрослых. И иногда мы, как медицинская общественность, так и правительство, вынуждены применять запрещающие меры для того, чтобы их оградить. Потому что мы видим негативные последствия, сиюминутные и отсроченные осложнения», – рассказала она.

Однако, как подчеркнула Галина Невалённая, любой запрет может вызвать ещё больший ажиотажный спрос. «Поэтому здесь наша общая задача – медиков, учителей, преподавателей, родителей и самих подростков – вместе это обсуждать, убеждать детей в том, что это не самый лучший и даже вредный способ, чтобы стать лидером и самоутвердиться в подростковой среде», – отметила она.

Вейпшопы не должны быть в шаговой доступности, подчекрнула эксперт. «Здесь уже и общественность, и правительство должны думать про то, что, когда выдаются разрешения для продажи подобной продукции, нужно учитывать пути маршрутов тех же самых школьников, подростков. Это касается и спиртных напитков», – подытожила Галина Невалённая.

Напомним, что ранее законопроект о введении запрета на посещение детьми вейпшопов внёс на рассмотрение в Псковской областное Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников.

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