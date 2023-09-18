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Культура

Творческая молодёжь из Пскова посетила Петербург в рамках нацпроекта «Культура»

Творческая молодёжь Псковской области побывала с экскурсией в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта «Культура». 36 юных музыкантов, хореографов, художников из разных ДМШ, ДХШ и ДШИ в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в поездке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники поездки являются победителями олимпиад и творческих конкурсов, активными участниками фестивалей, концертов и выставок. Мероприятие организовано по программе «Моя Россия» федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», в рамках которой проходят культурно-просветительские маршруты по России. В этом году культурный маршрут был посвящен жизни и деятельности русского поэта Александра Пушкина.

Для ребят была организована обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой они увидели набережные и улицы, где гулял поэт, дома, где он жил или неоднократно бывал, места, где обитали его друзья и герои его произведений. Неизгладимое впечатление оставили посещение музея-макета «Петровская акватория», знакомство с литературной экспозицией «Пушкин. Жизнь и творчество», а также визит в музей-квартиру Пушкина.

Отметим, 24 сентября гала-концерт открытого регионального конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово» состоится на малой сцене Псковского академического театра драмы.

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